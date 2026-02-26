A Ponte di Legno i Campionati italiani di sci per ingegneri e architetti

Prende il via oggi la 31ª edizione dei Campionati italiani di sci per ingegneri e architetti, organizzati dall’Ordine degli ingegneri di Brescia. L’appuntamento, tra i più attesi dalle professioni tecniche, unisce gare di sci alpino, nordico, scialpinismo e snowboard a un ricco calendario di seminari e iniziative culturali.

È già tutto esaurito: formazione, visite tecniche e anche il concerto nell’igloo di ghiaccio. La giornata di oggi è dedicata alla formazione, con un seminario sulla sicurezza di strade e ponti in montagna, seguito dall’accoglienza degli iscritti e dall’inaugurazione della mostra «Architettura e territorio Vallecamonica».

Domani toccherà alla gara di sci nordico in Val Sozzine e alle visite al polo a biomassa di Temù e al borgo di Vione, mentre il pomeriggio ospiterà il seminario sulla sicurezza idrogeologica e la gara di scialpinismo con arrivo in Valbione. Sabato sarà la giornata clou con sci alpino e snowboard sulla Serodine, il Villaggio del campionato e il concerto nel Paradice Dome. Premiazioni e cena di gala chiuderanno la giornata, mentre domenica sarà dedicata al relax. «È un onore organizzare questo evento - dicono la presidente dell’Ordine Laura Boldi e il segretario Fausto Minelli -, un’occasione per valorizzare la nostra provincia e il confronto tra colleghi».