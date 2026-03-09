Ponte di bellezza verso il Garda tra arte, storia e comunità

Un ponte che serve a collegare storie, comunità e patrimoni. È l’idea che sta alla base di «Ponte di bellezza», l’iniziativa che nel weekend del 14 e 15 marzo unirà Bedizzole e Lonato in un itinerario condiviso tra arte, storia e identità locale. Un progetto che mette in rete due territori vicini e che punta a far riscoprire ai cittadini – e a chi arriva da fuori – luoghi spesso conosciuti solo di nome, ma ricchi di storia e significato.

L’idea

Il cuore dell’iniziativa batte proprio a Bedizzole, dove grazie alla collaborazione tra Comune, Pro loco, parrocchia e numerose realtà associative sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite tra alcuni dei siti più rappresentativi del paese.

Dal castello alla parrocchiale di Santo Stefano, fino alla pieve e al ponte di Pontenove, crocevia storico tra Brescia e Verona, il percorso accompagnerà i visitatori in un viaggio tra architetture, memorie e paesaggi che raccontano secoli di vita del territorio. Il ponte di Pontenove, simbolicamente e geograficamente punto di passaggio tra mondi diversi, diventa così anche il filo conduttore dell’iniziativa.

Non solo un manufatto storico, ma un’immagine concreta dell’idea che anima il progetto: creare collegamenti, mettere in dialogo comunità vicine e valorizzare insieme ciò che le unisce.

A Lonato

Accanto a Bedizzole anche Lonato partecipa all’iniziativa aprendo le porte ad alcuni dei suoi luoghi più significativi, grazie alla collaborazione con la Fondazione Ugo Da Como e con le associazioni culturali del territorio. Il percorso offre ai visitatori anche la possibilità di scoprire opere normalmente non accessibili al pubblico, come il trittico rinascimentale di Bernardino Licinio custodito nella basilica.

La manifestazione nasce proprio con l’obiettivo di costruire una rete tra realtà vicine che condividono storia, paesaggio e tradizioni culturali. Un lavoro corale che coinvolge istituzioni, fondazioni, parrocchie, gruppi di volontariato e associazioni locali, tutti impegnati a rendere possibile un fine settimana dedicato alla bellezza diffusa del territorio.

Il significato

Le visite saranno gratuite e pensate per accompagnare il pubblico alla scoperta dei diversi luoghi attraverso racconti, curiosità e approfondimenti storici. Un modo per guardare con occhi nuovi spazi che fanno parte della quotidianità ma che spesso nascondono dettagli e vicende poco conosciute. Per Bedizzole, in particolare, l’iniziativa rappresenta un momento importante di valorizzazione del proprio patrimonio storico e architettonico, reso possibile grazie alla disponibilità di tanti volontari che accompagneranno i visitatori lungo il percorso.