Polizia stradale e carenza di risorse umane: il Pd di Brescia lancia l’allarme

Un ordine del giorno con oggetto la sicurezza stradale e la carenza di risorse umane e strumentali della Polizia stradale di Brescia.

A proporlo la consigliera Beatrice Nardo, a sottoscriverlo e firmarlo tutti i consiglieri del Partito Democratico: «I sindacati della polizia di Stato – ha detto il capo gruppo Roberto Omodei – , hanno attenzionato il problema rispetto ad organici sempre meno numerosi, alla fatica in termini di risorse. Mentre il governo esprime vicinanza alle forze di polizia, ma poi nel concreto non fa niente se non inasprire le sanzioni con il nuovo codice della strada, mettendo ancora più in difficoltà la Polizia».

I numeri che riguardano la nostra provincia, si legge nell’ordine del giorno, dicono che Brescia è maglia nera per incidenti stradali, i dipendenti della Polizia stradale sono 43 a fronte dei 60 di qualche anno fa: «L’assessore regionale La Russa ha detto che la sicurezza è una priorità – ha spiegato Nardo –, ma nessuno si sta occupando di questo problema. Noi come Pd siamo preoccupati e speriamo che l’ordine sarà firmato anche dalla maggioranza».