Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Polizia Provinciale di Brescia, nuovo software per controlli sui tir

Permetterà agli agenti di effettuare controlli più rapidi su veicoli commerciali e autoarticolati. In particolare, la verifica in tempo reale sarà sul rispetto dei tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori, alterazione tachigrafiche, regolarità tecnica e documentale dei trasporti
La sede della Polizia Provinciale - © www.giornaledibrescia.it
La sede della Polizia Provinciale - © www.giornaledibrescia.it
AA

Sicurezza sulle strade, ma anche tutela degli interessi delle imprese. Il Corpo di Polizia Provinciale di Brescia potenzia i propri strumenti di controllo del territorio. È stato, infatti, ufficialmente acquisito e consegnato al personale operante un nuovo e sofisticato strumento tecnologico specificamente progettato per il monitoraggio e la verifica della regolarità della mobilità dei mezzi pesanti in transito sulle arterie provinciali. Si tratta di un nuovo software che permetterà agli agenti di effettuare controlli più rapidi ed efficaci su veicoli commerciali e autoarticolati. In particolare, la strumentazione consentirà di verificare in tempo reale:

  • rispetto dei tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori (tramite analisi dei cronotachigrafi digitali);
  • alterazione tachigrafiche;
  • regolarità tecnica e documentale dei trasporti internazionali.

Gli obiettivi sono la sicurezza e la tutela della concorrenza leale. L’introduzione di questa tecnologia mira a contrastare il fenomeno della stanchezza alla guida e delle irregolarità tecniche, fattori che aumentano drasticamente il rischio di incidenti gravi. Inoltre, l’intensificazione dei controlli garantisce una maggiore tutela per le aziende del settore che operano nel pieno rispetto delle regole, contrastando la concorrenza sleale.

«L'acquisto di questa nuova strumentazione rappresenta un passo fondamentale nel processo di ammodernamento del Corpo, già avviato da alcuni anni, grazie a nuove risorse, per poter contare su dotazioni all'avanguardia per controlli sempre più puntuali», afferma Daniele Mannatrizio, Consigliere Delegato alla Sicurezza ed alla Polizia Provinciale della Provincia di Brescia.

«Investire in tecnologia — sottolinea il Comandante della Polizia Provinciale, Dario Saleri — significa non solo sanzionare le irregolarità, ma soprattutto prevenire incidenti e proteggere la pubblica incolumità sulle nostre strade, spesso sollecitate da flussi di traffico pesante molto intensi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
sicurezzamezzi pesanticoncorrenza leale
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario