Polizia Provinciale di Brescia, nuovo software per controlli sui tir

Sicurezza sulle strade, ma anche tutela degli interessi delle imprese. Il Corpo di Polizia Provinciale di Brescia potenzia i propri strumenti di controllo del territorio. È stato, infatti, ufficialmente acquisito e consegnato al personale operante un nuovo e sofisticato strumento tecnologico specificamente progettato per il monitoraggio e la verifica della regolarità della mobilità dei mezzi pesanti in transito sulle arterie provinciali. Si tratta di un nuovo software che permetterà agli agenti di effettuare controlli più rapidi ed efficaci su veicoli commerciali e autoarticolati. In particolare, la strumentazione consentirà di verificare in tempo reale:

rispetto dei tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori (tramite analisi dei cronotachigrafi digitali);

alterazione tachigrafiche;

regolarità tecnica e documentale dei trasporti internazionali.

Gli obiettivi sono la sicurezza e la tutela della concorrenza leale. L’introduzione di questa tecnologia mira a contrastare il fenomeno della stanchezza alla guida e delle irregolarità tecniche, fattori che aumentano drasticamente il rischio di incidenti gravi. Inoltre, l’intensificazione dei controlli garantisce una maggiore tutela per le aziende del settore che operano nel pieno rispetto delle regole, contrastando la concorrenza sleale.

«L'acquisto di questa nuova strumentazione rappresenta un passo fondamentale nel processo di ammodernamento del Corpo, già avviato da alcuni anni, grazie a nuove risorse, per poter contare su dotazioni all'avanguardia per controlli sempre più puntuali», afferma Daniele Mannatrizio, Consigliere Delegato alla Sicurezza ed alla Polizia Provinciale della Provincia di Brescia.

«Investire in tecnologia — sottolinea il Comandante della Polizia Provinciale, Dario Saleri — significa non solo sanzionare le irregolarità, ma soprattutto prevenire incidenti e proteggere la pubblica incolumità sulle nostre strade, spesso sollecitate da flussi di traffico pesante molto intensi».