La Polizia provinciale si allarga: «Obiettivo 100 agenti in due anni»

«È stato un anno importante, segnato da investimenti, da un forte controllo sul territorio e da nuove sinergie». Non risponde a una domanda puntuale, ma le parole del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia con delega alla Sicurezza Daniele Mannatrizio possono essere utilizzate per parare i colpi di chi accusa: «Ma la Polizia provinciale esiste ancora?».

D’altronde lo conferma lui stesso, ammettendo che fino a pochi anni fa l’organo sembrava destinato a scomparire. Il tutto si rifà – e lo sentiamo spesso – alla riforma Delrio, cruccio dell’Amministrazione provinciale (o se vogliamo di tutte le amministrazioni provinciali), che ha svuotato i poteri delle Province, trasferendo molte competenze e organici alle Regioni. «La Polizia provinciale non è esclusa da tutto ciò – precisa Mannatrizio –. Ma negli ultimi anni siamo riusciti a investire sia nelle tecnologie che nel personale».

I numeri

Ora gli agenti in servizio sono 84, ma nel biennio 2026-2027 sono previste altre 16 assunzioni, così da arrivare nel giro di due anni a 100. Un numero che si avvicinerebbe ai 120 che lavoravano fino al 2014: lo spartiacque Delrio, appunto. Un salto in avanti importante, soprattutto se si considera che negli ultimi dieci anni si è toccata la quota minima di 60 agenti, di certo non molti per un territorio provinciale così esteso come quello bresciano.

«Abbiamo sostituito i pensionati e ci siamo focalizzati su nuove assunzioni. Inoltre è stata riattivata la centrale operativa ed è stato costituito il nucleo Stradale», spiega il consigliere. E proprio quest’ultimo aspetto ha assunto molta importanza nel 2025, con 75mila chilometri di strade pattugliate durante le attività ordinarie, 1.500 posti di controllo eseguiti e 10.500 veicoli controllati per un totale di 350 patenti ritirate.

Agenti della Polizia provinciale nella sala del Consiglio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Sono certamente numeri importanti, che dipendono però anche dalla collaborazione con le altre Forze dell’ordine. Questo ha garantito di poter svolgere un servizio puntuale sul territorio. Oltre agli investimenti, che – racconta Mannatrizio – «riguardano dotazioni del personale, mezzi per il nucleo della Stradale e imbarcazioni per svolgere le attività su i tre principali laghi della nostra provincia».

Non più solo la materia ittico-venatoria dunque. Il Nucleo Stradale della Polizia provinciale «è il segno distintivo della nostra attività degli ultimi anni», sottolinea il consigliere. L’obiettivo è superare i 25 agenti – adesso sono 12 – assegnati al reparto: ne servirebbero di più, perché la Provincia gestisce circa 1.500 chilometri di strade, ma bisogna considerare che ci sono anche altre forze dell’ordine che operano sul territorio e si occupano di sicurezza stradale.

I distaccamenti

Oltre al comando provinciale di via Romiglia in città, la Polizia provinciale ha alcuni distaccamenti: tre in Valcamonica, uno che serve la Valsabbia e il lago di Garda, uno a Desenzano e un altro nella Bassa. «Ci piacerebbe portarne uno anche nella zona della Franciacorta e del Sebino – precisa Mannatrizio –, così da poter essere presenti davvero in tutte le aree della provincia».

La prospettiva di crescita e di rilancio permetterà alla Polizia provinciale di fornire supporto ai Comuni più piccoli del Bresciano. È infatti bene ricordare che alcuni paesi hanno un solo agente, e in altri sono stati costituiti dei consorzi con personale condiviso. «Non vogliamo sostituirci a loro – conclude il consigliere –. Ma possiamo essere utili, soprattutto in quelle zone in cui c’è anche una competenza provinciale».