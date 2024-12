Alla Polgai di Brescia hanno giurato 238 nuovi agenti

La Polgai di Brescia ha ospitato questa mattina la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica per 238 agenti in prova della Polizia di Stato. Per 194 uomini e 44 donne, età media 23 anni, si è concluso il 227esimo corso di addestramento, vinto quest’anno da una bresciana, Noelle Maggiori, premiata con la medaglia d’oro dal prefetto di Brescia.

Emozione

Tanta emozione nel piazzale della scuola di Polizia di via Veneto anche per le centinaia di familiari arrivati da Sicilia, Puglia, Sardegna, Lazio ed Emilia Romagna, oltre che da varie province della Lombardia.

La direttrice della scuola, Francesca Canu, ha voluto ricordare che questo giuramento è il primo dopo la firma in prefettura, avvenuta lo scorso 19 novembre, dell’acquisizione da parte del demanio dello stabile di via Veneto e quindi della permanenza a Brescia della Polgai.

Leggi anche Trovata l’intesa, la scuola Polgai rimane a Brescia

Il capo della Polizia

Durante la mattina c’è stato il collegamento con la scuola di Vibo Valentia per l’intervento del capo della Polizia, Vittorio Pisani, che agli allievi ha raccomandato «di mantenere sempre, anche quando non indossano la divisa, un comportamento decoroso perché ogni vostra azione sarà giudicata come quella di un poliziotto. La vostra giovane età – ha concluso Pisani – è linfa vitale per l’amministrazione».

La cerimonia

La cerimonia si è aperta con lo sfilamento dei gonfaloni, poi il questore e il prefetto hanno passato in rassegna le truppe, quindi il discorso della direttrice: «Tra pochi giorni raggiungerete le sedi di servizio in Italia – ha detto – ma rimarrete sempre parte di questa scuola. Da qui prende inizio la vostra storia nella Polizia di Stato».

Come ormai tradizione, al termine del giuramento sei agenti in prova, in divisa d’ordinanza, hanno formalizzato nel piazzale la promessa di matrimonio alle rispettive compagne.