Podcast e delitti: il successo del true crime in tv a Messi a fuoco

Il true crime piace. E non è una novità. Trasmissioni tv come «Chi l’ha visto?», «Blu notte» e «Un giorno in pretura» da sempre hanno catalizzato l’attenzione di milioni di telespettatori. Resterà nella storia la puntata di «Porta a porta» sul delitto di Cogne, con il plastico della villetta al centro dello studio di Bruno Vespa e uno share secondo solo alla diretta sull’attacco alle Torri Gemelle.

Da quando esistono i podcast, però, il filone ha subìto un’ulteriore impennata, aumentando in modo esponenziale gli appassionati e abbassandone l’età media. Proprio il successo della cronaca nera in formato audio sarà questa sera al centro della puntata di Messi a fuoco su Teletutto, dalle 20.30 sul canale 16 del digitale terrestre e in streaming sul sito di Teletutto e su quello del GdB.

Ospiti di Andrea Cittadini saranno due dei più importanti autori di podcast true crime in Italia: Stefano Nazzi (autore di «Indagini» de Il Post) e Antonio Iovane (il suo ultimo lavoro è «Uno Bianca – Il romanzo criminale dell’Emilia-Romagna» per Gedi).

In collegamento ci sarà anche Matteo Ranzi, esperto di podcast, e in studio i giornalisti Paolo Bertoli (cronista di nera e giudiziaria) e Francesca Renica (vice caposervizio web) della redazione del GdB.

La seconda parte della trasmissione sarà invece dedicata alla versione video della nuova puntata del podcast «Delitti bresciani», dedicata al caso datato luglio 2005 di Guglielmo Gatti e del duplice omicidio dei coniugi Donegani (montaggio di Matteo Berta e Paolo Bergamaschi di Teletutto). «Guglielmo, gli zii e il mattatoio» è già diventata una delle puntate che – nella prima settimana di pubblicazione – hanno totalizzato il maggior numero di ascolti.

La serie «Delitti bresciani» del GdB, giunta alla sua seconda stagione, con i suoi 16 episodi ha superato quota 300mila download ed è disponibile gratuitamente su Spreaker e Spotify.