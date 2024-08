Poche le sanzioni accessorie per i comportamenti scorretti dei motociclisti

Qualche punto in meno sulla patente, in un caso il fermo amministrativo. E poco altro. La casistica dei potenziali comportamenti scorretti dei motociclisti è lunga e il Codice della strada è chiaro: eccesso di velocità (art.141), sorpasso pericoloso (art.148), invasione di corsia (art.143) e targa non verticale per «nascondersi» alle fotocamere degli autovelox (art. 100) sono tutte ipotesi ben delineate all’interno del testo normativo. Sul fronte sanzionatorio però la questione sia fa un po’ più complicata.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie e alla decurtazione dei punti sulla patente a volte si accompagnano misure accessorie, che vanno dal fermo alla confisca del veicolo fino al ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida, che può essere anche sospesa o revocata.

Leggi anche Sabato nero sulle strade bresciane: un morto e tre feriti gravissimi

Ma per i motociclisti i rischi paiono essere limitati: il fermo del veicolo di 3 mesi è infatti previsto solo in caso di targa verticale, mentre per contromano e sorpasso ci si ferma alla decurtazione dei punti, rispettivamente 4 e 2.

«Altro non è previsto sulla viabilità ordinaria» specifica la comandante della Polizia Stradale di Brescia Federica Deledda. La stessa comandante spiega anche come «a Brescia come in Italia si sia diffusa la “moda” di pubblicare sui social i video delle “corse” - le sue parole -. Per una resa più scenografica perciò alcune persone decidono di manomettere le marmitte al fine di renderle più rumorose».

In ogni caso, al verificarsi di un sinistro, oltre alla sanzione amministrativa scatta anche quella penale in caso di accertata responsabilità: dall’omicidio stradale alle lesioni sono diverse le fattispecie previste dal Codice penale, con le specifiche pene previste dallo stesso.