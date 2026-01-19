Pm10, a Brescia revocate le misure anti-smog
Visto il miglioramento della qualità dell’aria e l’abbassamento delle concentrazioni di Pm10, da martedì 20 gennaio sono revocate tutte le misure temporanee anti-smog sul territorio comunale di Brescia. Lo comunica il Comune di Brescia, in attuazione delle disposizioni di Regione Lombardia.
Rimangono però in vigore le limitazioni strutturali permanenti, valide tutto l’anno, che regolano la circolazione dei veicoli più inquinanti.
Le misure
Dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, in caso di nuovo superamento dei limiti di PM10, potranno essere riattivate le misure temporanee omogenee:
- Livello 1: dopo due giorni consecutivi oltre i limiti
- Livello 2: dopo sette giorni consecutivi
L’attivazione è automatica e viene validata da Arpa Lombardia e Regione Lombardia.
Tra le misure previste:
- ulteriori limitazioni alla circolazione
- divieto di sosta con motore acceso
- limiti all’uso di impianti a biomassa
- divieto di combustioni all’aperto
- limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per il riscaldamento domestico e commerciale
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.