Pm10, a Brescia revocate le misure anti-smog

Visto il miglioramento della qualità dell’aria e l’abbassamento delle concentrazioni di Pm10, da martedì 20 gennaio sono revocate tutte le misure temporanee anti-smog sul territorio comunale di Brescia. Lo comunica il Comune di Brescia, in attuazione delle disposizioni di Regione Lombardia.

Rimangono però in vigore le limitazioni strutturali permanenti, valide tutto l’anno, che regolano la circolazione dei veicoli più inquinanti.

Le misure

Dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, in caso di nuovo superamento dei limiti di PM10, potranno essere riattivate le misure temporanee omogenee:

Livello 1: dopo due giorni consecutivi oltre i limiti

Livello 2: dopo sette giorni consecutivi

L’attivazione è automatica e viene validata da Arpa Lombardia e Regione Lombardia.

Tra le misure previste: