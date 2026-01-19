Giornale di Brescia
Brescia e Hinterland

Pm10, a Brescia revocate le misure anti-smog

Visto il miglioramento della qualità dell’aria e dell’abbassamento delle concentrazioni di materiale particolato da domani sono sospesi i provvedimenti di primo livello contro l'inquinamento
Una panoramica sulla città - © www.giornaledibrescia.it
Visto il miglioramento della qualità dell’aria e l’abbassamento delle concentrazioni di Pm10, da martedì 20 gennaio sono revocate tutte le misure temporanee anti-smog sul territorio comunale di Brescia. Lo comunica il Comune di Brescia, in attuazione delle disposizioni di Regione Lombardia.

Rimangono però in vigore le limitazioni strutturali permanenti, valide tutto l’anno, che regolano la circolazione dei veicoli più inquinanti.

Le misure

Dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, in caso di nuovo superamento dei limiti di PM10, potranno essere riattivate le misure temporanee omogenee:

  • Livello 1: dopo due giorni consecutivi oltre i limiti
  • Livello 2: dopo sette giorni consecutivi

L’attivazione è automatica e viene validata da Arpa Lombardia e Regione Lombardia.

Tra le misure previste:

  • ulteriori limitazioni alla circolazione
  • divieto di sosta con motore acceso
  • limiti all’uso di impianti a biomassa
  • divieto di combustioni all’aperto
  • limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per il riscaldamento domestico e commerciale

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
pm10qualità dell'ariadivietiBrescia
