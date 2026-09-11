PizzAut sbarca a Brescia col food truck PizzAutobus

Una pizza come occasione concreta di inclusione, autonomia e lavoro. È questo il senso della collaborazione che porta a Brescia il PizzAutobus, il food truck di PizzAut, inaugurato giovedì 10 settembre in Piazza Vittoria.
PizzAutoBus è una flotta di Food Truck ideati da PizzAut che si stanno diffondendo in ogni provincia lombarda, per moltiplicare le occasioni di inclusione. Grazie alla collaborazione di Fondazione Fobap Anffas Ets e Intesa Sanpaolo, con il supporto della cooperativa Sociale Horizon, anche a Brescia si potrà assaggiare il gusto dell’inclusione. La collaborazione mette insieme competenze educative, esperienza nella ristorazione inclusiva e accompagnamento professionale. Al momento si è conclusa la fase di selezione delle persone con disabilità che lavoreranno sul PizzAutobus e hanno preso il via gli incontri di formazione.
L’avvio dell’operatività sul territorio del food truck è prevista per gennaio 2027. È possibile fin da ora prenotare PizzAutobus per il proprio evento scrivendo a pizzautobusbrescia@coophorizon.it. Il percorso coinvolgerà i partecipanti in attività di orientamento e bilancio delle competenze, formazione tecnico-professionale e sviluppo dell’autonomia personale, fino all’inserimento nel food truck, con il supporto di tutor dedicati.
L’obiettivo è permettere ai giovani di acquisire e consolidare competenze professionali, ma anche di sviluppare una maggiore autonomia nella gestione degli spostamenti, dei tempi, delle relazioni e delle attività quotidiane legate al lavoro. Il progetto punta inoltre a costruire una rete territoriale sempre più forte tra enti, scuole e realtà impegnate nell’inclusione e a sensibilizzare la comunità sul tema dell’autismo e del diritto all’autonomia e al lavoro. Per questo il PizzAutobus sarà anche protagonista di iniziative pubbliche, showcooking e momenti di incontro con il territorio.