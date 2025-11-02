Pizzaballa sostiene la Effetà: «Testimonianza cristiana in Terra Santa»

Intanto Brescia si fa in quattro per l’Istituto per bambini audiolesi di Betlemme voluto da Paolo VI: servono 500mila euro

Il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme

A Betlemme, tra i muri antichi della città, c’è un luogo speciale in cui il silenzio si trasforma in parole. Si chiama Effetà ed è molto più di una scuola. È un’oasi di pace in cui ogni giorno 180 bambini e ragazzi audiolesi – dai primi mesi di vita fino alla maturità – mparano a comunicare con il mondo. E si sentono accolti senza distinzioni: oggi 179 sono musulmani e una è cristiana. Con professionalità, pazienza e amore, vengono accompagnati in un percorso che non è solo educativo, ma umano,