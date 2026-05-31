Pisogne: 19enne muore dopo un tuffo con gli amici

Si è tuffato insieme ad alcuni amici. L’impatto con l’acqua per lui è fatale. Il dramma si è consumato sul lungolago di Pisogne a metà del pomeriggio. Vittima un 19enne, residente a pochi chilometri di distanza dallo specchio di lago nel quale si è inabissato il suo futuro. Il ragazzo viveva infatti a Darfo Boario.

Soccorsi inutili Gli amici che erano con lui, e che con lui si stavano tuffando non distante dall’imbarcadero dei battelli di linea in servizio sul Sebino, si sono subito resi conto che era successo qualcosa di irrecuperabile. Hanno chiamato i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori giunti sul posto sono riusciti a portare il suo corpo all’asciutto, hanno provato a rianimarlo, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.