A Palazzolo la piscina sarà gestita da Acquarè fino al 2044

L’«anno di prova» è andato bene. Al punto che Acquarè si è aggiudicata il bando per la gestione della piscina di Palazzolo fino al 2044. La società franciacortina aveva già ottenuto la gestione temporanea dell’impianto di piazzale Kennedy a luglio 2023, dopo che il bando pubblico era andato deserto. Più di recente Acquarè ha partecipato alla gara per l’affidamento ventennale, presentando la migliore offerta economica, ovvero un canone di affitto annuo di 181mila e 550 euro a fronte di una base d’asta di 150mila.

Novità

Fra le novità proposte, si sono rivelate vincenti la riduzione delle tariffe per i residenti e agevolazioni per gli over 65. Giudicato positivo anche il focus sui piccoli, con corsi e campus estivi, ma anche la possibilità per tutti gli istituti di Palazzolo di attivare corsi in orario scolastico a prezzo scontato.

L’assessore

Commenta l’assessore al Bilancio Matteo Gatto: «L’assegnazione del bando segna l’inizio di una nuova fase di stabilità per la piscina. Il gestore, che conferma il suo impegno dopo questo primo anno, condivide la nostra visione di fornire un servizio di alta qualità ai cittadini, garantendo una gestione finanziaria responsabile. Sono fiducioso che questa collaborazione contribuirà a fare della nostra piscina un punto di riferimento competitivo nel settore. L’impegno economico per il Comune, legato alle rate del mutuo, rimane comunque importante e impatterà ancora sul nostro bilancio».

Il Comune, come è noto, dovrà saldare il mutuo stipulato a suo tempo da un privato (poi fallito) a cui l’allora Amministrazione (2006) aveva fatto da garante con fidejussioni e che oggi pesano per circa 550mila euro all’anno di rate sulle casse pubbliche.