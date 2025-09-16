Giornale di Brescia
Piscina controcorrente, in città ora ci si può allenare da pro

Pierpaolo Prati
L’impianto è in via Asti a Brescia. Il funzionamento è semplice, il concetto è quello del tapis roulant: a muoversi però non è il tappeto sotto i piedi ma l’acqua nella vasca
La piscina a flusso continuo di Mg Training Studio
La piscina a flusso continuo di Mg Training Studio
Nuotare sul posto, senza avanzare di un metro. E farlo in acqua. No, nessuna magia. Basta una piscina controcorrente. Che in Italia, almeno per ora, non è particolarmente diffusa. Quelle per nuotatori evoluti si contano sulle dita di una mano. Da qualche giorno ce n’è una a Brescia. L’ha fortemente voluta uno che al nuoto di livello dà serenamente del tu. Lui è Mirko Gazzoni ex ranista bresciano in forza all’An Brescia, che dal 2016 allena in acqua (ma anche fuori) nuotatori e triatleti di ogni età e livello. La sua piscina controcorrente ha da pochi giorni uno spazio tutto suo in via Giovanni Asti 10/12 a Brescia, una traversa di via San Zeno.

Come funziona

Il suo funzionamento è semplice, il concetto è quello del tapis roulant. Qui a muoversi non è il tappeto sotto i piedi, ma l’acqua all’interno della piscina. A spingerla un motore che crea corrente alla quale il nuotatore si deve opporre nuotando. Più è forte il flusso, più l’atleta deve impegnarsi ed aumentare velocità.

Quella installata nel centro training di Gazzoni consente una nuotata fino a 56 secondi sui 100 metri, un passo di tutto rispetto se si considera che il record del mondo a stile libero su quella distanza è di 46’ e 40” e che nuotare in flusso continuo non è come farlo in una piscina tradizionale. Ma siccome nel nuoto la velocità non si ottiene senza tecnica, la Élite della Endless Pool installata in via Asti è studiata anche per migliorare bracciata e gambata. È infatti dotata di specchi per consentire al nuotatore di vedere il suo movimento e capire, grazie alle indicazioni dell’allenatore, dove sbaglia e dove può migliorare.

Come provare

Per tuffarsi nel nuovissimo impianto di Mirko Gazzoni è necessario prenotare. In acqua infatti si può entrare uno solo alla volta. Per riservare un appuntamento con il nuoto sul posto e con il giovane coach è sufficiente visitare la sua pagina web.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
NuotarePiscinaTrainingNuotoAllenamentoBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario