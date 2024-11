Roberto Pietta, dal calcio all’Ironman: «E tutto parte dall’orgoglio»

Vincenzo Cito

Podismo a cui poi abbinare ciclismo e nuoto: è arrivata così la trasformazione da giocatore a triatleta

4 ' di lettura

Roberto Pietta al traguardo di una gara - © www.giornaledibrescia.it

Si sa, capita che le donne riescano a farci fare qualunque cosa, senza che ce ne rendiamo nemmeno conto. Successe a Roberto Pietta, 35 anni, quando l’amica Nicole Cantoni – tra il serio e il faceto – conoscendo il suo passato sui campi della provincia una volta gli disse: «Il calciatore non è uno sportivo vero e proprio». Punto nell’orgoglio, l’ex difensore che ha esordito anche in C2 accettò di partecipare a una maratonina per smentirla. «Fu una rivelazione per me e per lei – ricorda oggi – riu