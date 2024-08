Le Piramidi di Zone illuminate brillano nella notte

La Riserva delle piramidi di erosione illuminata di notte da luci multicolori e a far da contorno allo spettacolo una festa di tre giorni che animerà il paese con musica, danze, racconti, sfide, spettacoli di magia, giochi e una ricca offerta gastronomica.

È la quarta edizione di Zone live festival, l’evento in programma a Zone da venerdì a domenica creato mettendo al centro dell’attenzione l’area naturale delle piramidi e i fasci di luce con cui le straordinarie formazioni terrose saranno evidenziate per tre sere consecutive, dalle 22 a mezzanotte, trasformandole in un’attrattiva unica nel suo genere.

Il programma

Organizzata dal gruppo degli esercenti, dal Comune, dall’Associazione anziani e pensionati, e dall’Oratorio, la grande festa dell’estate zonese inizia venerdì alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici, e proseguirà alle 21 con gli appuntamenti contemporanei della camminata sotto le stelle (ritrovo al Chiosco alle 20.30) e della serata di ballo liscio sul piazzale del Comune. Alle 21.30 sarà il momento della proiezione Le quattro stagioni di Zone al parco Sant’Antonio, e alle 22.30 dello spettacolo dal vivo Tra musica e danza, con violoncello, chitarra e danzatrice nella piazzetta di Cislano.

Sabato si parte alle 14 con la curiosa sfida tra boscaioli (in Oratorio), a cui seguirà dalle 15 l’esposizione del mercatino e l’apertura dei cortili caratteristici del centro storico. Imperdibile per chi vuol stare in allegria con le musiche della tradizione lo spettacolo del fisarmonicista camuno Germano Melotti, dalle 20 nella sede dei pensionati. Le 21 saranno il momento delle leggende zonesi (cortile di via Panzera) e della parata di farfalle luminose per le vie del paese, mentre alle 22 al Chiosco toccherà alla musica moderna del fluo party (con Djset).

Domenica animazione già dal mattino a Casa Denti con l’appuntamento «per illuminare e conservare» (9-12 e 15-18.30) e apertura di mercatini e cortili dalle 11. Seguiranno: il battesimo della sella (16.30-18.30 al maneggio Mountain pass), le magie di Vincent (alle 20 per le strade del paese), e lo schiuma party (dalle 21 in Oratorio). Chiusura alle 22.30 di fronte alla Riserva delle piramidi con i fuochi d’artificio.