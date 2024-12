Piove dentro la scuola, a casa gli studenti del Perlasca di Vobarno

La misura è colma… e anche le plafoniere. Giornata di lavori e studenti a casa, questa mattina all’IIs Perlasca di Vobarno. La causa? Gli operai che stavano lavorando sul tetto si sono «dimenticati» di sistemarlo provvisoriamente con dei teli impermeabili, così la pioggia di ieri prima ha riempito come una vasca il sottotetto, poi è penetrata in gran parte dell’edificio, gocciolando lungo i muri e dalle plafoniere dell’impianto luci.

L’allarme

L’allarme è scattato già intorno alle 17 di giovedì e mentre il personale amministrativo cercava di tamponare il gocciolamento dal soffitto, alla dirigente prof.ssa Maurizia Di Marzio è toccato richiamare indietro gli operai, che però non hanno risolto il problema per mancanza di teli. A rischio, oltre che l’impianto elettrico e tutto ciò che si può inzuppare d’acqua, anche e soprattutto il materiale tecnologico, come i computer dei laboratori ed il server, che contiene la memoria di tutto ciò che nella scuola accade ed è pianificato.

I lavori all'istituto Perlasca © www.giornaledibrescia.it

Sarebbe una catastrofe per l’organizzazione scolastica. I lavori di protezione degli apparati e di ripristino delle originali condizioni di sicurezza sono in corso e la ditta incaricata ha assicurato che le lezioni potranno regolarmente riprendere domani mattina. Dei circa 700 studenti che frequentano l’Istituto, la maggior parte sono andati a casa. Ne sono rimasti alcuni, in aule sicure ed asciutte, per le interrogazioni o i recuperi.