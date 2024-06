Piogge intense sul Bresciano: livelli dei laghi vicini ai massimi, aumenta il deflusso

Le piogge intense delle ultime ore hanno messo in pausa l’estate, che nei giorni scorsi si è fatta sentire con le prime calde temperature della stagione, e hanno gonfiato ancor di più i laghi bresciani, che già da aprile viaggiano su livelli molto vicini alle soglie massime di riempimento.

Riempimento

Nelle ultime ore sia il lago d’Iseo, ma soprattutto il lago di Garda, hanno visto innalzarsi le rispettive altezze idrometriche, con il Sebino che alle 11 di stamattina toccava i 106,2 cm su un massimo di 110 per un riempimento al 97,9% e il Benaco che addirittura è arrivato a un riempimento del 101,4%, con un’altezza idrometrica di 136,6 cm, in aumento di quasi 5 cm nell’arco di 24 ore. L’attenzione qui è massima, come sempre accade quando si supera la soglia critica dei 135 cm, oltre la quale, in caso di vento e moto ondoso, c’è il rischio di esondazioni nelle zone costiere più basse.

Lago d’Iseo

In 24 ore il lago d’Iseo ha visto crescere l’afflusso da 157,7 a 206,7 metricubi al secondo, complici appunto le abbondanti piogge notturne, che non hanno gonfiato solo il fiume Oglio, ma che sono cadute sulla zona lacustre, con punte di 75,4 millimetri a Sale Marasino a partire dalla mezzanotte, e oltre i 60 millimetri sull’alta sponda bergamasca. È stato quindi aumentato il deflusso, passato in 24 ore da 160,1 a 218,3 metricubi al secondo.

Lago di Garda

Situazione analoga sul Benaco, che ha però visto crescere repentinamente soprattutto il livello di riempimento. In 24 ore l’afflusso è passato da 135 a 152,7 metricubi al secondo, il deflusso resta invece sui 160 metricubi al secondo. Anche qui dalla mezzanotte si sono registrate piogge abbondanti, con i quasi 71 millimetri caduti a Toscolano Maderno e i quasi 50 a Desenzano.

Non si tratta di precipitazioni eccezionali, sia chiaro, ma sarà interessante capire quanta pioggia è caduta nei primi sei mesi di quest’anno.