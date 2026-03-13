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Pineta in fiamme a Tignale, nessun pericolo per le case

Franco Mondini
Un incendio si è sviluppato questa sera, poco prima di cena, nell'Alto Garda interessando una pineta sovrastante l'abitato di Olzano
Le fiamme e la colonna di fumo - © www.giornaledibrescia.it
Le fiamme e la colonna di fumo - © www.giornaledibrescia.it
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Un incendio si è sviluppato questa sera, poco prima di cena, nell'Alto Garda interessando una pineta sovrastante l'abitato di Olzano, frazione di Tignale, località Coste. Un incendio che si sospetta sia di natura dolosa, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri ad accertarlo o meno.

L’allarme

L'allarme è scattato alle 18.30 quando chi abita nella frazione ha notato una colonna di fumo alzarsi dalla pineta verso il cielo seguito dalle fiamme. Il gran secco ha agevolato le fiamme che si sono subito estese, rimanendo lontane dalle abitazioni più vicine, distanti non meno di 200-300 metri da dove si è sviluppato l'incendio.

Al lavoro volontari di Tignale e dell'Alto Garda e le squadre antincendio della Comunità montana Parco e dai Vigili fuoco di Salò supportati da tanti residenti in strada. Fiamme in parte circoscritte. La mancanza di vento sta agevolando le squadre antincendio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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