Picchiò due 15enni con una mazza da baseball: condannato a un anno di reclusione

La condanna per l’ex professore del Cfp di Villanuova sul Clisi è per lesioni aggravate. La madre del ragazzo: «Mio figlio smise di giocare a calcio per i danni del pestaggio»

I genitori di uno dei due ragazzi vittime del pestaggio fuori dal tribunale di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Un anno di reclusione per lesioni aggravate. A tanto è stato condannato in primo grado il professore all’epoca del Cfp di Villanuova sul Clisi che nel 2021 aveva picchiato con una mazza fuori da scuola e in orario serale due ragazzi di 15 anni che avevano lanciato dei petardi nel giardino di casa dell’uomo. «Siamo soddisfatti e ringrazio i miei legali che ci hanno restituito la dignità. Ricordo che per le lesioni riportate mio figlio ha dovuto smettere anche di giocare a calcio che era la sua grande passione», ha commentato la madre del ragazzo vittima del pestaggio.

