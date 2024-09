Piazze gremite e tante biciclette per la domenica ecologica a Brescia

Temperatura ideale, sole e tante iniziative. Tutti gli ingredienti per la buona riuscita c’erano e le aspettative, infatti, non sono state tradite: la «Domenica ecologica», manifestazione che, oggi, ha chiuso la «Settimana europea della mobilità sostenibile», ha raccolto consensi e attirato tantissime persone in centro.

Tante proposte

In piazza Vittoria c’era il «Pigliatutto», manifestazione che vede i commerciati bresciani proporre la loro merce estiva a prezzi scontati, una sorta di «ultimo saldo di stagione»: qui erano soprattutto le donne a cercare occasioni, verso le 16 la piazza era stracolma.

Domenica ecologica in centro città - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Particolarmente gradito, di fronte all’entrata della stazione della metropolitana Vittoria, il servizio di riparazione gratuito per biciclette: qui un meccanico esperto in due ruote era a disposizione per fare check up, registrare freni, tirare raggi o ingrassare catene; nel caso di problemi più gravi, come sostituzioni di cuscinetti o pedali, suggeriva di rivolgersi al Bike point di Largo Formentone. Proprio dalla piazza a due passi dalla Loggia, verso le 16.30, è partita la «Brescia Bike fest», una corsa che «celebra l’orgoglio di spostarsi in bici e che vuole avvicinare chi ancora non lo fa - ha detto una delle organizzatrici, Raffaella Bonomi -. Siamo qui anche per chiedere spazi sicuri, solo così, infatti, le persone possono passare dall’auto alla bici».

Piazza Loggia, invece, era tutta dedicata ai più piccoli con «Un, due... Tramschool!», un grande villaggio del divertimento a misura di bambini sui temi della mobilità, per far loro conoscere, giocando, il futuro tram e l’importanza di salvaguardare l’ambiente. L’attrazione principale era una pista con un piccolo tram telecomandabile da far spostare, di fermata in fermata, lungo quello che sarà il percorso che verrà inaugurato nel 2030.

La domenica ecologica in centro a Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Con il lancio di "Tramschool" abbiamo anticipato una delle grandi trasformazioni che avremo nei prossimi anni - ha detto l’assessore alla Mobilità, Federico Manzoni -. La mobilità non ruota solo attorno al servizio, ma anche alla domanda che è figlia di una cultura, per questo lavoriamo sul piano culturale e formativo, e soprattutto sulle nuove generazioni». E ha aggiunto: «Il bilancio della settimana è molto positivo e incoraggiante: anno dopo anno registriamo un crescente entusiasmo e partecipazione con tante realtà che scelgono di affiancarci».

Bici e salute

Poco dopo le 15.30 piazza Loggia ha visto anche l’arrivo di Simona Casana che, dopo 9 giorni sui pedali fino a Pesaro e ritorno (più di 900 chilometri e 4.500 metri di dislivello), ha visitato le sedi dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma dell’Emilia Romagna. «L’ho fatto perché credo sia giusto sensibilizzare e far conoscere l’Ail e raccogliere fondi. Mi è venuto dal cuore. Un’esperienza bellissima».