Piazza Vittoria palestra a cielo aperto: lo sport è per tutti

Una grande palestra a cielo aperto teatro di attività sportive, tornei, dimostrazioni, musica e danza. Fino al 1 settembre chi passa in piazza Vittoria la vedrà in queste veste speciale che «Vittoria in movimento», all’interno dei progetti di rigenerazione partecipata del quadrilatero all’ombra delle Poste, coinvolge bambini, giovani, famiglie e visitatori in esperienze all’insegna dello sport.
Multisport
La piazza è divisa in «campi temporanei» utilizzabili contemporaneamente. C’è di tutto un po’ dal calcio al basket, dalle arti marziali alla scherma, dal baseball alla danza, fino al getto del peso e al paraciclismo. Un campo di prova: qui è possibile, quindi, cimentarsi in diverse discipline sportive promosse dalle associazioni del territorio, nella musica e nel ballo. Nel menù musicale trovano posto tanti generi: jazz, blues, lindy hop, swing, boogie woogie, balli latini, tango argentino, danza classica, hip hop e capoeira.
In campo
Non appena si dà il via all’iniziativa subito si anima il rettangolo verde del campo da calcio. Due bimbi, nell’area basket, cercano di fare canestro con una palla a spicchi più grande di loro. Sotto la rete da pallavolo va in scena una disfida tra bambini e bambine. Per l’atletica - ma via via nei prossimi giorni protagoniste saranno le altre specialità - tocca al lancio del peso. A gestire il mini campo è l’associazione Motus Atletica che, con il progetto «Motus for Africa» che inizierà a breve, promuoverà lo sport in cinque scuole del Benin assieme al ministero dello Sport africano.
«Negli anni abbiamo già fatto attività nelle scuole e speriamo di portarle presto in cinque istituti di città e provincia, magari in gemellaggio con quelli del Benin», auspicano i rappresentanti della realtà associativa che con molte altre sta animando la piazza. Non mancano le due ruote. Sulle mountain bike, con i caschi d’ordinanza, salgono incuriositi grandi e piccini. Ci prova anche l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Cantoni, che poi è passato pure sul campo del lancio del peso, conquistando la rispettabile distanza, per un non professionista, di otto metri. «L’obiettivo e far vivere la piazza in modo diverso, far avvicinare alle discipline sportive i ragazzi e far conoscere le associazioni del territorio», commenta.
Arrivano all’inaugurazione anche i colleghi di giunta Anna Frattini, che ha la delega all’Istruzione e che raccoglie la sfida del lancio del peso, e Andrea Poli, assessore al commercio. Dal pomeriggio inoltrato, quando la temperatura si è fatta più clemente, la piazza si è animata ancora di più. Perché Brescia è città dello sport, non solo per i suoi impianti d’eccellenza.