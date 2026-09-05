In piazza Corlo a Lonato tornano i parcheggi a grande richiesta

Cinque parcheggi tornano in piazza Corlo. Non gli otto che la riqualificazione aveva cancellato, ma abbastanza per ridisegnare ancora una volta l’equilibrio tra auto e pedoni in uno degli angoli più discussi del centro storico. Dopo le proteste che avevano accompagnato prima il progetto e poi la sua realizzazione, il Comune mette mano all’assetto sperimentale e accoglie almeno in parte le richieste di commercianti e residenti.
Il progetto
La Giunta ha approvato la nuova configurazione del lato sud della piazza, quello della chiesa del Corlo: cinque stalli saranno ricavati tra i pilastri delle mura storiche e l’inizio di via Sorattino. Saranno regolati con disco orario per un massimo di 30 minuti, dalle 8 alle 19 nei giorni feriali. È un correttivo che arriva dopo un confronto iniziato già nel 2024. Il progetto di riqualificazione, da 200mila euro, prevedeva infatti la cancellazione degli otto parcheggi davanti alla chiesa per ricavare uno spazio prevalentemente pedonale.
Una scelta che aveva subito preoccupato esercenti e residenti, tanto che già allora il Comune aveva aperto alla possibilità di valutare soluzioni condivise. Le contestazioni sono proseguite dopo i lavori. Con la nuova circolazione ancora in fase sperimentale, l’associazione Commercianti aveva criticato la sistemazione della piazza, definita «un luogo di nessuno, altro che riqualificazione».
I new jersey
Nel mirino soprattutto i new jersey rimasti davanti alla chiesa, ma anche la riduzione della sosta e la fruibilità complessiva degli spazi. Ora una parte di quelle richieste trova risposta. I cinque nuovi stalli non riporteranno però piazza Corlo alla situazione precedente: davanti alla chiesa resterà il divieto di sosta.
I new jersey saranno rimossi e sostituiti da paletti parapedonali per separare lo spazio pedonale dalla corsia dei veicoli; arriveranno inoltre alcune sedute semicircolari in pietra ricostituita. La soluzione recupera dunque parte dei parcheggi richiesti senza rinunciare allo spazio pedonale davanti alla chiesa, uno degli obiettivi originari della riqualificazione. La nuova configurazione è già stata recepita da un’ordinanza della Polizia locale. I lavori richiederanno circa dieci giorni.