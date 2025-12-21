Nuvolera è protagonista a «In piazza con noi»

Le telecamere si sono accese e la piazza è diventata protagonista. «In Piazza con Noi», lo storico programma di Teletutto, è andato in onda da Nuvolera, per la prima volta sede della trasmissione condotta da Elisabetta Del Medico, Marco Recalcati e Giorgio Zanetti. La diretta, sul canale 16, ha accompagnato i telespettatori dalle 11 alle 12.30 dentro la vita del paese.

L’iniziativa nasce dalla volontà del sindaco Andrea Agnelli, che ha voluto aprire uno spazio televisivo alle tante realtà locali. Un’occasione per raccontare associazioni, tradizioni, progetti e iniziative che definiscono l’identità della comunità.

Chi c’è

In piazza erano presenti le autorità locali, le associazioni, le contrade con i gagliardetti, la banda musicale e i rappresentanti del mondo sociale. Dopo il saluto istituzionale del sindaco, la diretta è entrata nel vivo con le immagini del presepio vivente, esperienza che ha reso Nuvolera conosciuta anche a livello nazionale

Ampio spazio è dedicato anche al mondo del volontariato, con un focus sull’Avis, e a uno dei settori produttivi storici del paese: le cave di marmo.

Tra gli ospiti della mattinata anche Vera Bugatti, autrice del murales visibile lungo la strada provinciale, che racconta la genesi dell’opera e il suo legame con il territorio. Immancabile, vista l’ora, lo spazio dedicato alla cucina: lo chef Marco, della trattoria Conca dei Marmi di Fernanda Marangoni e figli, ha presentato alcuni piatti della tradizione locale, dalla minestrina sporca al pasticcio, fino allo spiedo bresciano con polenta e all’arrotolato di vitello.

A chiudere la trasmissione la banda musicale Sgotti, diretta dal maestro Giulio Piccinelli, con una sigla finale dal vivo. La puntata sarà riproposta in replica su Teletutto alle 20.30.