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Piano casa, il governo chiama i privati: ecco cosa prevede il decreto

Approvato dal Consiglio dei ministri, prevede tre pilastri: edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati
Salvini, Meloni e Foti in conferenza stampa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Salvini, Meloni e Foti in conferenza stampa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Edilizia popolare, housing sociale, investimenti privati. Sono i tre «pilastri» su cui si regge il piano casa 2026 approvato dal Consiglio dei ministri. Come dichiarato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa, il provvedimento mira «a rendere disponibili 100mila tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni». Questo mettendo sul tavolo dieci miliardi in dieci anni, a cui si sommeranno gli investimenti privati.

Stanziamenti e assicurazioni

Nell’immediato, ossia entro un anno, si punta al recupero di 60mila alloggi popolari attualmente inutilizzabili, con uno stanziamento di 1,7 miliardi, integrabili con i fondi per la rigenerazione urbana: a gestire quest’operazione sarà un commissario straordinario.

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