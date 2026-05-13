Piano aria e clima a Brescia, ci siamo: due incontri per presentarlo

Il Piano aria e clima predisposto dalla Loggia dopo un anno e mezzo di elaborazione molto partecipata è in via di approvazione. Il 29 giugno si terrà infatti il Consiglio comunale con la votazione, anticipato da tre Commissioni Ambiente dedicate.

Il Comune ha comunque deciso di presentare alla cittadinanza le 31 azioni concrete che lo caratterizzano e che puntano a ridurre del 55% le emissioni inquinanti entro il 2030, intervenendo non solo sul teleriscaldamento ma anche intrecciando il Pac agli altri Piani come quello del Verde e della Mobilità sostenibile.

Due appuntamenti

Due gli appuntamenti previsti per questo momento di condivisione: una giornata in Maddalena con 14 laboratori artistici e creativi per coinvolgere soprattutto i bambini, i cittadini del futuro e sui quali peraltro ricadranno le scelte ambientali di oggi, e le loro famiglie, il 7 giugno dalle 10 alle 18.

Il secondo incontro, più istituzionale, è invece quello del 26 giugno alle 17.30 nel chiostro rinascimentale di Santa Giulia, al quale parteciperanno oltre alla sindaca Castelletti e all’assessora Bianchi, anche il noto climatologo Luca Mercalli.

Per i cittadini di domani

«KidsMeetAlps», i bambini incontrano la montagna, promosso dall’associazione «Ci sarà un bel clima», prevede 14 laboratori sul tema del suono, gratuiti, al sentiero delle Pozze. Per raggiungerlo sono previsti bus elettrici da piazzale Battisti ogni mezzora. È necessario però iscriversi alla pagina KidsMeetAlps su Eventbrite o sul sito www.kidsmeetalps.com.

«E le proposte per piccoli dai 3 ai 12 anni – ha illustrato Claudio Bonalda – sono davvero varie, anche in collaborazione con Fondazione PinAc e Accademia Santa Giulia». Alla giornata sul monte di casa collaborano tutte le 53 realtà che fanno parte dell’Alleanza per la Maddalena, «per formare una nuova coscienza naturalistica e civile» come affermato dalla consigliera Laura Giuffredi.

«Ci sono anche percorsi previsti per chi deciderà di arrivare a piedi, dalla Polveriera e da Caionvico, ma anche in bici con la Cronolenta» ha aggiunto l’assessora Bianchi. «Il percorso partecipato per la stesura del PAC – ha concluso la sindaca Castelletti – ha rappresentato un momento di ascolto, ha stimolato a cogliere le problematiche e a individuare le azioni che incideranno su scelte e investimenti della Loggia».