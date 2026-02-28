Pianeta sindacale forma i carabinieri sugli incidenti stradali

Indicazioni operative, chiarimenti normativi e nozioni utili per l’attività di tutti i giorni sulla strada. Sono quelle che l’associazione a carattere sindacale dei Carabinieri–Pianeta sindacale Carabinieri Psc ha organizzato questo sabato mattina a Manerbio.

Davanti ad un centinaio di miliari iscritti, in servizio in tutta la provincia, il consulente tecnico Giandomenico Protospataro ha parlato delle tecniche avanzate di rilevazione, della documentazione forense, dell’interpretazione delle tracce e dell’applicazione dei più moderni protocolli investigativi in materia di incidenti stradali.

La scelta

A margine dell’incontro, il segretario generale Lombardia dell’associazione, Alessandro Baldon ha dichiarato: «La nostra associazione punta con decisione sulla formazione professionale dei Carabinieri associati. Questa iniziativa nasce dalle esigenze raccolte tra i carabinieri di ogni ordine e grado. La richiesta di aggiornamento tecnico e di strumenti operativi sempre più avanzati è concreta e costante, e noi intendiamo rispondere con percorsi formativi mirati e di alto livello. Investire sulla crescita professionale significa investire sulla qualità del servizio alla collettività».