﻿CronacaValcamonica

Piancogno, la nuova piazza omaggia la forza delle operaie dell’Olcese

Giuliana Mossoni
La cerimonia di intitolazione è avvenuta davanti a uno degli ingressi della fabbrica, che attualmente sta vivendo una fase di crisi
La targa in piazza - © www.giornaledibrescia.it
La targa in piazza - © www.giornaledibrescia.it
AA

In molte famiglie della media Valcamonica c’è stata una mamma, una nonna o una bis che ha lavorato al cotonificio Olcese di Cogno.

Sono tutte storie di sacrifici, di lavoro duro, ma di grande indipendenza e di affrancamento. Perché, nonostante le fatiche di raggiungere una fabbrica a piedi o in bici, magari con due ore di cammino ad andare e altrettante a tornare e magari indossando degli zoccoli di legno, si trattava di un lavoro femminile che non era facile trovare decenni fa in una vallata alpina e che permetteva anche alle donne di uscire di casa e contribuire a sostenere la famiglia. Era un impiego non redditizio e non in un comodo ufficio, ma tutte, raccontano i testimoni dell’epoca, erano felici e all’Olcese si arrivava cantando.

Fuori dall’azienda

È un po’ per questo spirito, ma anche per la storia imprenditoriale e di riscatto che custodisce, che l’Amministrazione di Piancogno ha deciso di intestare alle Operaie dell’Olcese la piazzetta di fronte a uno degli ingressi dello storico stabilimento, oggi ancora in parte attivo (ma in difficoltà), lungo via Vittorio Veneto, all’imbocco di via Sette Camini.

La giornata

La cerimonia d’intitolazione è stata celebrata domenica mattina, nell’ambito della festa per il centenario del gruppo alpini, ed è stata l’occasione per ricordare la storia delle «Donne di tela, di fatica, di coraggio» (questo il sottotitolo della piazza).

Un gesto che vuole «restituire nome, dignità e gratitudine a madri, figlie e sorelle che erano l’anima nascosta di un secolo di storia, a donne che ogni mattina scendevano dai monti per lavorare ai telai, con vite semplici che sostenevano un gigante del cotone».

L’intervento

La nuova piazza - venuta pronta a inizio anno dopo i lavori per la creazione di sottoservizi, parcheggi, aiuole, pensilina bus e segnaletica - è stata oggetto, nei mesi scorsi, di un singolare concorso di idee, aperto a tutti i cittadini di Cogno e della Valle, che hanno potuto inviare in municipio una proposta di nome.

Diverse le idee vagliate dalla commissione Urbanistica del Comune di Piancogno, tutte dirette a rispecchiare l’identità e la storia del paese, onorando personaggi, eventi o richiamare aspetti caratteristici della cultura, come lo sono state, appunto, le Operaie dell’Olcese.

Argomenti
Cotonificio OlcesepiazzaoperaiePiancogno
