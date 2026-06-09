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Tragedia a Pian Camuno: morto un 71enne travolto da una parete

L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 7: l’uomo, proprietario dell’immobile, ha perso la vita dopo aver sbattuto la testa
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il muro dopo il crollo
Il muro dopo il crollo

Stamattina in un cantiere di via 25 Aprile a Pian Camuno un 71enne, proprietario dell’immobile, è morto sul colpo per un infortunio sul lavoro.

La dinamica

L’uomo, comittente dei lavori di manutenzione straordinaria affidata a un’impresa, stava usando un martello demolitore su una parete perimetrale per aprire un varco verso il capannone confinante. Nel demolire la seconda parete, una massa di elementi prismatici isolanti dell’intercapedine gli è letteralmente crollata addosso.

Il luogo nel quale è avvenuta la tragedia - © www.giornaledibrescia.it
Il luogo nel quale è avvenuta la tragedia - © www.giornaledibrescia.it

Travolto e spinto all’indietro bruscamente, ha sbattuto la testa ed è morto all’istante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Breno, i tecnici dell’Ats e i Vigili del fuoco che hanno rimosso il materiale. Al medico del 118 non è rimasto che constatare il decesso del 71enne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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morto sul lavorooperaioPian Camuno
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