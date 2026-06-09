Tragedia a Pian Camuno: morto un 71enne travolto da una parete

Stamattina in un cantiere di via 25 Aprile a Pian Camuno un 71enne, proprietario dell’immobile, è morto sul colpo per un infortunio sul lavoro.
La dinamica
L’uomo, comittente dei lavori di manutenzione straordinaria affidata a un’impresa, stava usando un martello demolitore su una parete perimetrale per aprire un varco verso il capannone confinante. Nel demolire la seconda parete, una massa di elementi prismatici isolanti dell’intercapedine gli è letteralmente crollata addosso.
Travolto e spinto all’indietro bruscamente, ha sbattuto la testa ed è morto all’istante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Breno, i tecnici dell’Ats e i Vigili del fuoco che hanno rimosso il materiale. Al medico del 118 non è rimasto che constatare il decesso del 71enne.