Pian Camuno: incendio spento, bonifica ancora in corso

Ha richiesto un importante sforzo delle numerose squadre dei Vigili del fuoco intervenute lo spegnimento dell’incendio che si è sviluppato ieri a Pian Camuno. Il rogo ha intaccato un capannone di 400 metri quadrati che ospitava il magazzino della Mat.en, azienda produttrice di zerbini.
Le fiamme sono state domate dopo diverse ore di intervento, che sta tutt’ora proseguendo con le attività di bonifica e di messa in sicurezza dell’area.
Madre e figlio in salvo
Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcune attività commerciali e a una palazzina residenziale di tre piani, tutte evacuate. Paura soprattutto per una madre di 36 anni e il figlio di 7, che si sono trovati senza via di fuga dalle scale bloccate dall’incendio e sono stati tratti in salvo con l’autoscala. Lievemente intossicati, stanno bene.
Sul posto, oltre ai soccorritori, squadre provenienti dai distaccamenti di Darfo Boario Terme, Breno, Brescia, Palazzolo sull’Oglio, Chiari e Orzinuovi, oltre alla chilolitrica da Bergamo.