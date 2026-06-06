Pian Camuno, in auto 120 grammi di cocaina: arrestato un 25enne

I Carabinieri della Compagnia di Breno hanno arrestato a Pian Camuno in flagranza un 25enne marocchino per detenzione di droga ai fini di spaccio.
Durante i controlli in zona, l’atteggiamento sospetto ha portato i militari a perquisire l’uomo e l’auto. Addosso e a bordo hanno trovato e sequestrato circa 120 grammi di cocaina, che immessa sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.
Dopo le formalità in caserma a Breno, l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.