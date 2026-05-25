Una persona si butta sui binari: treni fermi lungo la Brescia-Parma

Circolazione dei treni in direzione di Parma interrotta dalle 18.30 circa a causa di un investimento di una persona avvenuto a Montirone. Secondo una prima ricostruzione pare che un trentenne sia giunto in via Stazione all'altezza del civico 9 in motorino e una volta sceso dal mezzo, lasciato in sosta a lato della strada, abbia atteso il passaggio del convoglio per poi pararsi sulla sua corsa lungo i binari. Sono 105 persone fatte scendere dal treno e trasferite a Brescia con le navette.