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Una persona si butta sui binari: treni fermi lungo la Brescia-Parma

Circolazione ferroviaria interrotta a partire dalle 18.30 all’altezza di Montirone. L’uomo è morto: secondo gli inquirenti si tratta di un suicidio
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I passeggeri fatti scendere dal treno della Brescia-Parma
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I passeggeri fatti scendere dal treno della Brescia-Parma

Circolazione dei treni in direzione di Parma interrotta dalle 18.30 circa a causa di un investimento di una persona avvenuto a Montirone. Secondo una prima ricostruzione pare che un trentenne sia giunto in via Stazione all'altezza del civico 9 in motorino e una volta sceso dal mezzo, lasciato in sosta a lato della strada, abbia atteso il passaggio del convoglio per poi pararsi sulla sua corsa lungo i binari. Sono 105 persone fatte scendere dal treno e trasferite a Brescia con le navette.

I soccorsi in via Stazione 9 - © www.giornaledibrescia.it
I soccorsi in via Stazione 9 - © www.giornaledibrescia.it

L'impatto è stato inevitabile e la persona è deceduta. Sul posto per gli accertamenti i Carabinieri, i tecnici delle ferrovie e una squadra dei Vigili del fuoco. Le prime indagini riferiscono di un gesto volontario. 

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trenisuicidiocircolazione interrottaBrescia-ParmaMontirone
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