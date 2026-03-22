Perseguita la ex compagna: arrestato in flagranza nella Bassa

I carabinieri della Compagnia di Verolanuova hanno arrestato nel pomeriggio di venerdì 20 marzo un uomo residente nella Bassa bresciana, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Alla fermata

L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto telefonica della donna, che ha raccontato di essere stata avvicinata dall’ex partner nei pressi di una fermata del trasporto pubblico. Una volta salita sul pullman, secondo quanto riferito, l’uomo le avrebbe impedito di scendere dal mezzo.

Una pattuglia, attivata immediatamente, ha raggiunto l’autobus lungo il percorso, individuando i due e interrompendo la condotta persecutoria. L’uomo è stato quindi bloccato e arrestato nonostante un iniziale tentativo di sottrarsi al controllo.

I precedenti

L’episodio si inserisce in una situazione già seguita dai militari dell’Arma: nelle settimane precedenti la vittima aveva infatti presentato querela per analoghi comportamenti, denunciando una serie di atteggiamenti vessatori messi in atto dall’ex compagno dopo la fine della relazione. Nei giorni scorsi l’uomo era già stato denunciato in stato di libertà per atti persecutori.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere a Canton Mombello, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Aiuto

I carabinieri richiamano inoltre l’attenzione sul cosiddetto «Signal for Help», un gesto convenzionale della mano che consente di chiedere aiuto in modo discreto, soprattutto quando la vittima non può parlare liberamente: la conoscenza di questo segnale può favorire interventi tempestivi da parte di chi assiste.