Perdita di Olio sulla tangenziale odolese: traffico rallentato

Un gran da fare per i Vigili del fuoco di Vestone e per gli agenti della Polizia locale questo martedì sera. Con l’arrivo del buio sono stati in molti a segnalare una pericolosa striscia di olio che ha reso molto pericoloso il transito da circa metà tangenziale odolese (dove c’è la prima e abbondante fuoriuscita sull’asfalto) fin quasi a Sabbio Chiese.

Traffico

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Locale della Valle Sabbia, per gestire il traffico rallentandolo e i Vigili del fuoco che hanno cominciato subito a spargere abbondante materiale assorbente: prima sulla rotonda, poi sul resto della strada, almeno dove l’olio sembrava più spesso e diffuso.

Non si segnalano per fortuna incidenti. Non si sa ancora chi possa aver causato il pericolo, probabilmente senza nemmeno accorgersene. Gli agenti della Locale, nelle prossime ore, cercheranno grazie alle telecamere di individuare il mezzo che ha avuto la perdita.