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Perdita di Olio sulla tangenziale odolese: traffico rallentato

Ubaldo Vallini
Non si sa ancora chi possa aver causato il pericolo. Gli agenti della Polizia locale cercheranno con le telecamere di individuare il mezzo che ha avuto la perdita
  • L'intervento dei Vigili del fuoco sulla tangenziale odolese
    L'intervento dei Vigili del fuoco sulla tangenziale odolese - © www.giornaledibrescia.it
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    L'intervento dei Vigili del fuoco sulla tangenziale odolese - © www.giornaledibrescia.it
  • L'intervento dei Vigili del fuoco sulla tangenziale odolese
    L'intervento dei Vigili del fuoco sulla tangenziale odolese - © www.giornaledibrescia.it
  • L'intervento dei Vigili del fuoco sulla tangenziale odolese
    L'intervento dei Vigili del fuoco sulla tangenziale odolese - © www.giornaledibrescia.it
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Un gran da fare per i Vigili del fuoco di Vestone e per gli agenti della Polizia locale questo martedì sera. Con l’arrivo del buio sono stati in molti a segnalare una pericolosa striscia di olio che ha reso molto pericoloso il transito da circa metà tangenziale odolese (dove c’è la prima e abbondante fuoriuscita sull’asfalto) fin quasi a Sabbio Chiese.

Traffico

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Locale della Valle Sabbia, per gestire il traffico rallentandolo e i Vigili del fuoco che hanno cominciato subito a spargere abbondante materiale assorbente: prima sulla rotonda, poi sul resto della strada, almeno dove l’olio sembrava più spesso e diffuso.

Non si segnalano per fortuna incidenti. Non si sa ancora chi possa aver causato il pericolo, probabilmente senza nemmeno accorgersene. Gli agenti della Locale, nelle prossime ore, cercheranno grazie alle telecamere di individuare il mezzo che ha avuto la perdita.  

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Argomenti
olio in stradatangenziale odoleseSabbio Chiese
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