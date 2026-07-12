Perde le protesi nel lago: le ritrovano i Volontari del Garda

Erano state smarrite da un turista tedesco e i sommozzatori le hanno recuperate a 22 metri di profondità: sono state restituite al proprietario

Simone Bottura 12 luglio 2026 1 ' di lettura

Le protesi recuperate - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti protesilago di Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...