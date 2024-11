Per la salute in famiglia si Legge a bassa voce

Bambini e bambine, mamme, papà, nonni, bibliotecari e volontari. In moltissimi si sono riuniti stamattina alle 10.30 sotto il porticato della Loggia per leggere tutti insieme a «bassa voce».

Si è tenuto, infatti, anche a Brescia il flashmob nazionale intitolato «Leggiamo a bassa voce!», evento finale di Nati per Leggere, un programma organizzato dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino, che promuove la lettura in famiglia come pratica di salute.

Si legge ai bambini

Per il venticinquesimo compleanno del programma si sono volti contemporaneamente diversi flashmob in tutta Italia, che hanno riunito numerosissime famiglie per parlare dell’importanza di leggere in compagnia dei genitori fin dalla tenera età. Bambini e bambine insieme alle loro famiglie hanno, quindi, portato i loro libri preferiti e hanno condiviso insieme il piacere della lettura.