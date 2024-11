Per il 30% dei giovani la gelosia è una dimostrazione d’amore

La storia di Linda e Marco, intrappolati a vicenda in una relazione tossica «frenata» dai genitori di lui: rapporti morbosi e ossessivi sono un trend in crescita tra i ragazzi

Crescono le relazioni basate su gelosia e ossessione tra i giovanissimi

Insieme alla sua vita sociale ha perso dodici chili che ha riempito di rabbia. Se le domandi perché, come sta, come si sente, abbozza una smorfia scocciata, alza gli occhi al cielo e, come se stesse pronunciando una condanna, risponde: «Chiedilo a loro». Che la conversazione sia finita lo fa capire alzando lo stereo che in loop suona «Quanto forte ti pensavo» di Madame. Quei «loro» a cui Linda (il nome è di fantasia) rimpalla ogni responsabilità sono mamma Fiorella e papà Roberto, genitori di un