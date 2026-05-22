Pedopornografia online: due arresti, indagato un bresciano

La polizia postale ha arrestato due uomini nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura di Venezia contro la diffusione di materiale pedopornografico online. Si tratta di un 66enne residente nel Veneziano e di un 49enne nel Vicentino, trovati in flagranza di reato di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico durante le perquisizioni domiciliari. Un terzo indagato è bresciano, ma risulta residente a Verona, dove ha subito la perquisizione, durante la quale gli agenti non avrebbero trovato materiale compromettente. Al momento è denunciato a piede libero.

L’operazione Le indagini dell’operazione denominata «Lux contra tenebras», condotte dagli specialisti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Veneto in raccordo col Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), sono partite dal monitoraggio della rete e dall’analisi delle tracce digitali lasciate dagli utenti durante la navigazione e le attività di condivisione. Le investigazioni tecniche, protrattesi per diversi mesi, hanno permesso di risalire all’identità dei tre soggetti, tutti privi di precedenti e residenti nelle province di Venezia, Vicenza e Brescia, che utilizzavano piattaforme e software dedicati allo scambio di materiale illecito.