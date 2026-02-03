Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Caso Ashkar, in chat chiedeva «video con bambini vestiti sexy»

Andrea Cittadini
Secondo una lunga informativa del ministero dell’Interno «ha intrattenuto nel corso degli anni conversazioni con sei diversi vendors», ovvero con chi in Asia vendeva i minori a fine sessuale
Polizia Postale - © www.giornaledibrescia.it
Polizia Postale - © www.giornaledibrescia.it
AA

Gli atti dell’inchiesta sul presunto giro di pedopornografia per cui è indagato anche l’ex consigliere comunale di Brescia Iyas Ashkar restituiscono elementi raccapriccianti. Chat da mettere i brividi. Vere e proprie compravendite di minori per spettacoli a luci rosse. «Live Distant Child Abuse», «un fenomeno – viene spiegato nelle carte – che consiste nello sfruttamento sessuale di minori a distanza, on demand. Si tratta di abusi commissionati in live chat, in tempo reale, su internet».

L’indagine è stata condotta da forze dell’ordine italiane e americane. «Le indagini effettuate anche in modalità sotto copertura, hanno consentito agli investigatori statunitensi di infiltrarsi in comunità ristrette e di individuare una vera e propria industria dell’abuso minorile che coinvolge principalmente trafficanti localizzati nelle Filippine che ricevono i pagamenti utilizzando i servizi monetari e finanziari internazionali» è la ricostruzione degli investigatori. E Skype ha fornito utenze, nomi e contatti delle persone coinvolte.

Le conversazioni

Secondo una lunga informativa del ministero dell’Interno Iyas Ashkar «ha intrattenuto nel corso degli anni conversazioni con sei diversi vendors» ovvero con chi in Asia vendeva i minori a fine sessuale. Agli atti finisce un dialogo del 2017 tra l’ex consigliere comunale e la mamma di un bambino. «Le conversazioni tra i due utenti appaiono finalizzate a produrre spettacoli con l’utilizzo di minori. Il “vendor” offre un bambino di due anni ma Ashkar lo considera troppo piccolo».

Ad ottobre 2017 un’altra trattativa, sempre in rete. Ashkar «puntualizza di essere interessato a spettacoli da realizzarsi in privato con minori (10-12 anni) che – chiede l’ex consigliere al suo interlocutore – non devono essere “full nude”, ma devono indossare vestiti sexy e che siano un po’ truccate». Dalle carte emerge poi un altro episodio: «Nel corso della conversazione l’utente chiede al venditore di realizzare uno spettacolo utilizzando minori tra i 10 e i 12 anni».

Sarebbe stata avviata anche una videochiamata «nel corso della quale chiede di utilizzare una minore, preferibilmente vestita, con cui realizzare spettacoli “soft” e non “volgari”, dando precise istruzioni». Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti anche nel 2019 Iyas Ashkar avrebbe condiviso «comunicazioni con altri utenti al fine di avviare sessioni “live distant child abuse”».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Iyas Ashkarpedopornografiacaso AshkarBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario