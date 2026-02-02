Caso Ashkar, Castelletti: «Condanna totale: il pensiero va alle vittime»

«Quanto sta emergendo dall’inchiesta della Procura di Milano, nella quale è coinvolto l’ex consigliere Iyas Ashkar, è sconvolgente e provoca un dolore profondo, umano prima ancora che istituzionale».

Con queste parole la sindaca di Brescia Laura Castelletti condanna la notizia che collega l’ex consigliere comunale a un’indagine per pedopornografia. Risulta indagato dalla procura di Milano: Gli agenti della Polizia postale gli avrebbero trovato centinaia di file a luci rosse con minori.

«Parliamo di accuse che riguardano lo sfruttamento sessuale di minori: uno dei crimini più vili, più disumani e moralmente inaccettabili che possano esistere – prosegue la sindaca –. Di fronte a fatti di questa gravità la condanna deve essere totale, senza esitazioni e senza zone d’ombra. Non esiste alcuna giustificazione possibile quando vengono colpiti dei bambini. Chi si rende responsabile di simili atrocità tradisce non solo la legge, ma i valori fondamentali della convivenza civile».

Le dimissioni

«Desidero, inoltre, precisare con la massima chiarezza che, al momento delle dimissioni rassegnate per ragioni personali dal consigliere Ashkar, né io né altri esponenti dell’Amministrazione eravamo a conoscenza di alcun elemento o contestazione riconducibile a questa vicenda. Allo stesso tempo, in uno Stato di diritto, spetta alla magistratura fare piena luce sui fatti: la giustizia deve procedere con rigore e senza sconti, accertando ogni responsabilità fino in fondo. Oggi, però, il primo pensiero va alle vittime. Come Amministrazione e come comunità non arretriamo di un millimetro nella difesa dei minori, della legalità e della dignità delle persone. Su questi principi non ci sarà mai alcuna tolleranza».

Il gruppo Castelletti sindaco

Una dura condanna è arrivata anche dal gruppo consiliare Castelletti sindaco, di cui Ashkar faceva parte.

«I fatti a lui contestati, oltre a non essere in alcun modo noti agli altri componenti del gruppo consiliare, fanno riferimento a reati per i quali non è consentito il minimo indugio e la cui ferma e severa condanna è inderogabile», si legge nella nota, che prosegue: «Troviamo sconvolgente che quanto apprendiamo dalla stampa possa coinvolgere una persona che è sempre stata stimata e apprezzata e con cui abbiamo lavorato per oltre due anni. Tuttavia, nessun legame né personale né professionale può renderci indifferenti; i reati vanno sempre perseguiti, ma quanto contestato va oltre e ci impone di marcare una distanza netta e inequivocabile».

Poi, anche da parte della lista civica, l’auspicio che venga resa giustizia a quelle giovani vittime: «Riponiamo fiducia totale nella magistratura a cui ci affidiamo per giungere alla piena chiarezza dei fatti».