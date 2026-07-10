Paura su un volo Ryanair: finestrino si rompe in quota, passeggero si salva

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

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L’uomo sarebbe stato trattenuto dalla moglie evitando di venire risucchiato fuori dalla fusoliera: è accaduto sulla tratta Salonicco-Memminger

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