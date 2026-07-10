Paura su un volo Ryanair: finestrino si rompe in quota, passeggero si salva

Un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania è stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza dopo un episodio avvenuto a bordo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe rischiato di trasformarsi in una tragedia. A riportare la notizia è l’account X «Breaking Aviation News & Videos», secondo cui un passeggero sarebbe stato trattenuto dalla moglie dopo che il finestrino vicino al suo posto si sarebbe danneggiato durante il volo.
L’episodio avvenuto questa mattina avrebbe coinvolto il volo Ryanair FR1879, operato da un Boeing 737-8AS, partito da Salonicco, in Grecia, e diretto a Memmingen, in Germania. Secondo quanto riferito da media locali e ripreso dall’account specializzato in notizie sull’aviazione, il velivolo sarebbe rientrato in sicurezza in Grecia (come si nota anche dalla tratta disponibile su Flightradar24).
Cos’è successo
La causa del problema sarebbe legata, secondo le prime informazioni, al distacco di una parte danneggiata del motore che avrebbe colpito un finestrino della cabina passeggeri. L’impatto avrebbe provocato la rottura del vetro e generato una situazione di forte paura tra le persone a bordo.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
Tra i passeggeri coinvolti ci sarebbe un uomo di 61 anni originario della Serbia, che al ritorno dell’aereo è stato trasportato all’ospedale Ahepa di Salonicco per accertamenti. Secondo le informazioni diffuse, sarebbe stato sottoposto a esami, compresa una tomografia computerizzata, per verificare l’eventuale presenza di fratture.
Il presidente della federazione greca del personale ospedaliero pubblico Poedin avrebbe parlato di «quasi una tragedia», spiegando che il corpo del passeggero sarebbe stato spinto verso l’esterno a causa della rottura del finestrino e che sarebbe stato trattenuto dalla moglie. L’uomo avrebbe riportato ustioni da sfregamento.
Non risultano, al momento, altre persone ferite nell’incidente. L’aereo è riuscito a effettuare il rientro senza ulteriori problemi e saranno ora gli accertamenti tecnici a chiarire la dinamica precisa dell’accaduto, compresa la causa del danneggiamento del finestrino e il ruolo avuto dall’eventuale frammento del motore.