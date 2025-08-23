Il Patto per la Maddalena è nella sua fase operativa

Siglato a marzo coinvolge oltre 50 realtà del territorio: l’obiettivo è valorizzare e tutelare il monte «di casa»

Non è solo un simbolo di Brescia. La Maddalena, il monte dei bresciani, è l’area verde più importante della città. Il polmone che aiuta i cittadini a vivere meglio. A marzo è stato sottoscritto da 53 realtà il «Patto per l'Alleanza per la Maddalena», un percorso che ha l’obiettivo di valorizzare il monte grazie a progetti condivisi. Secondo il Comune non c’è solo la tutela naturalistica e paesaggistica, ma anche la valorizzazione della Maddalena come ruolo di icona paesaggistico-naturale per la