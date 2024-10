Da oggi parte la patente digitale: come e quando si potrà averla

Da oggi, mercoledì 23 ottobre, 50mila cittadini italiani potranno usufruire del servizio che rende disponibile la versione digitale della patente di guida. Il documento potrà essere caricato nell'It Wallet dell'app IO insieme alla tessera sanitaria e alla Carta europea della disabilità.

Il cronoprogramma

Si tratta di una prima fase della sperimentazione, che nel giro di breve tempo metterà a disposizione di tutti il servizio. Il 6 novembre la fase di test verrà estesa a 250mila cittadini, il 20 a un milione. Il 4 dicembre, invece, la patente digitale sarà disponibile per tutti coloro che la vorranno.

Come ottenerla

Per ottenere la patente digitale è necessario scaricare l'app IO sul digital store del proprio smartphone. Una volta completato il download, verrà chiesto all'utente di accedere con il proprio Spid o la Carta d'identità elettronica. A quel punto basterà accedere alla sezione «Portafoglio» per visualizzare i propri documenti.

Dove è valida

Per il momento, i documenti caricati sull'It Wallet avranno valore legale soltanto in Italia: già dalle prossime settimane sarà possibile esibirli alle forze dell'ordine in caso di controlli. La validità verrà verosimilmente estesa a tutta l'Unione Europea nel 2026, quando è prevista la nascita del portafoglio d'identità digitale (Eudi).