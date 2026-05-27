Passerella sul Gambara, con la ristrutturazione l’acciaio al posto del legno

Via ai lavori di rifacimento della passerella sul fiume Gambara , chiusa da tempo perché la struttura lignea si era deteriorata, rendendo il percorso ciclopedonale impraticabile e insicuro. L’intervento consentirà di ripristinare un collegamento considerato fondamentale per la sicurezza degli utenti : «Si pensi, ad esempio, ai numerosi giovani che devono raggiungere gli impianti sportivi della zona, come lo Stadio dei Pioppi e il tennis, oltre a tutti gli altri cittadini», spiega il sindaco di Gambara Tiziana Panigara.

La vecchia struttura in legno sarà, quindi, sostituita con una nuova passerella realizzata in acciaio Corten per garantire maggiore stabilità e durata nel tempo. Per consentire l’esecuzione dei lavori, che dovrebbero necessitare di una decina di giorni, dal 26 maggio al 6 giugno , è stata chiusa al transito via Mantova , principale strada di accesso al centro abitato.

Durante il cantiere, il traffico in ingresso sarà quindi deviato sulla tangenziale. Modifiche anche al trasporto pubblico: per questo periodo sono soppresse le fermate del pullman di piazza IV Novembre e piazza XXV Aprile ed è stata invece istituita una fermata provvisoria in via Montello, all’altezza della tabaccheria Zaninelli.

L’intervento era stato annunciato mesi fa alla presenza del consigliere regionale Claudia Carzeri, che aveva comunicato il finanziamento regionale destinato alla messa in sicurezza della passerella: «Il costo totale del ponte è di 149mila e 500 euro: 100mila coperti dal finanziamento regionale e il resto dal Comune», informa il sindaco.

L’importanza dell’intervento

«I lavori sono estremamente importanti perché restituiscono al paese un collegamento sicuro che garantisce l’accesso diretto alla ciclopedonale - prosegue il sindaco Panigara -. Purtroppo, la chiusura della passerella si era resa necessaria per le condizioni generali della struttura e perché una trave era marcita. Certamente il cantiere comporterà disagi viabilistici, ma con questa nuova struttura avremo un’opera completamente rinnovata, resistente e fondamentale per la sicurezza della comunità. Ringraziamo la Regione e in particolare il consigliere Claudia Carzeri per aver dato questa possibilità al Comune di Gambara».