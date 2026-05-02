Parlamento europeo e influencer finanziari: «Servono norme anti-truffa»

Dal 27 al 30 aprile i deputati del Parlamento europeo si sono riuniti a Strasburgo per la plenaria. Tra i tanti argomenti trattati dall’Eurocamera, ci sono stati anche gli standard per gli influencer finanziari, la definizione di stupro basata sull’assenza di consenso e il voto sulla posizione negoziale per il bilancio Ue 2028-2034.