Il parco di via Livorno riapre dopo la bonifica: festa il 21 marzo

Il parco torna alla città dopo oltre tre anni di lavori. Sabato 21 marzo riapre ufficialmente il parco Resistenza di via Livorno nel quartiere Chiesanuova, una delle aree inquinate dalla vecchia Caffaro, al termine di un articolato intervento di bonifica avviato nel 2023.

La festa inaugurale prenderà il via alle 15 con un breve momento istituzionale, cui seguirà un pomeriggio dedicato alle famiglie e a tutta la cittadinanza, con giochi, musica e attività di intrattenimento.

Alle 16 è in programma anche un trekking verde urbano, organizzato dalla Cooperativa Cauto: una passeggiata di circa 2,5 chilometri che partirà dal parco Resistenza, attraverserà il quartiere Chiesanuova e si concluderà al parco Guido Alberini, nel quartiere Don Bosco. Un percorso semplice, adatto a tutti, durante il quale verranno raccontate curiosità sulle specie vegetali presenti, la storia dei parchi e i segnali della primavera ormai alle porte.

La bonifica

L’intervento di bonifica ha interessato un’area di circa 40mila metri quadrati, per un investimento complessivo di 5 milioni e 700mila euro, interamente finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In seguito alla preassegnazione diretta dell’appalto, la Giunta comunale ha deliberato una variazione del quadro economico con un’integrazione di 570mila euro, pari al 10% del valore iniziale del progetto.

Prima dell’avvio degli scavi sono stati rimossi gli arredi, abbattuti gli alberi e attivati monitoraggi sulla falda acquifera e sulla qualità dell’aria.

Al termine delle operazioni sono stati piantumati 298 nuovi alberi di diverse specie, dotati di un impianto di irrigazione a goccia per favorirne l’attecchimento. L’intera superficie permeabile è stata seminata a prato. Nelle aree di sosta a ovest sono stati sostituiti i set per i picnic, installate nuove panchine in legno e ripristinati i vialetti in ghiaia, mentre i giochi e le strutture in cemento sono stati mantenuti.

Con la riapertura, il parco torna così a essere uno spazio verde fruibile per il quartiere e per l’intera città.