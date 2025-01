Parco Gnecchi dalla Parrocchia al Comune di Cologne: vendita nel 2025

Quello che è appena iniziato sarà un anno intenso per Cologne. Ad annunciarlo è stata l’Amministrazione durante l’ultimo Consiglio comunale, nel quale si è parlato innanzitutto del parco Gnecchi e dell’Agenzia (l’ex oratorio femminile) in cui la vecchia Amministrazione di Carlo Chiari aveva pensato di inserire servizi e sedi di associazioni locali.

L’ostacolo

Il comparto, ancora di proprietà della Parrocchia ma in procinto di diventare comunale tramite compravendita, è in stallo da diversi mesi e aveva già scatenato polemiche. Tuttavia, come spiegato dal sindaco Francesca Boglioni, «a gennaio ci rincontreremo con i vari tecnici, poiché la Parrocchia sta finendo di sistemare le cose in sospeso e si spera che per quest’anno si riesca ad arrivare al rogito – ha affermato –. Il progetto non è inserito nel piano delle opere perché i fondi erano già stati stanziati in precedenza».

Stando a quanto riferito dal sindaco, «la parrocchia aveva un custode che risiedeva lì, aspettando di andare in un’altra casa – ha continuato Boglioni –. Il fatto che ci fosse un inquilino è stato un ostacolo all’acquisto, ma sembra che ora l’uomo abbia trovato un luogo in cui abitare e che quindi questo impedimento sia venuto meno e che si possa andare finalmente all’acquisto». Mancano alcuni dettagli come le barriere architettoniche da abbattere e gli accessi per disabili da creare. Poi l’immobile potrà essere utilizzato come sede delle associazioni locali.

Progetti

Tra le manutenzioni previste per il 2025 l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vavassori ha poi spiegato che, chiusa finalmente l’annosa questione del rientro degli studenti delle medie nella scuola dopo quattro anni di lavori, ci sarà anche l’efficientamento energetico del centro culturale (tramite fondo Gse) con sostituzione dei generatori di calore, climatizzazione per l’aula studio e sostituzione dei serramenti. Ultima opera importante di manutenzione sarà quella di Palazzo Martinelli (il municipio) come primo stralcio nel 2025 e secondo nel 2026, per intervenire su infiltrazioni, serramenti e facciate. Infine, ci sono due aree in alienazione: una è quella dell’ex depuratore di via Manzoni per 240mila euro, l’altra è un immobile residenziale in via Castello per 87mila euro.