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Parco fotovoltaico diffuso sulla Brescia-Padova, al via i lavori

L’investimento di 40 milioni di euro permetterà la realizzazione di 26 impianti lungo l’autostrada
Un tratto di A4 - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Un tratto di A4 - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
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Trasformare la rete autostradale in una vera e propria piattaforma energetica. È questa la visione che accompagna l’avvio dei lavori del Parco Fotovoltaico diffuso di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova.

Un investimento complessivo da oltre 40 milioni di euro che porterà alla realizzazione di 26 impianti fotovoltaici lungo l’intera rete di competenza: nel dettaglio, il progetto prevede l’installazione di 17.443 pannelli solari, per una potenza complessiva di 11,87 megawatt. I moduli occuperanno oltre 54.000 metri quadrati di superfici – tra gallerie, svincoli e aree di pertinenza autostradale – evitando nuovo consumo di suolo.

Il piano

Una quota significativa delle risorse, pari a oltre 7,3 milioni di euro, è destinata ai sistemi di accumulo energetico, che rappresentano uno degli elementi più innovativi dell’intervento. Le batterie, per una capacità complessiva di 12,95 megawattora, consentiranno di utilizzare l’energia prodotta anche nelle ore serali e notturne, garantendo continuità energetica agli asset più critici della rete. Si stima che il Parco fotovoltaico diffuso permetterà di evitare ogni anno oltre 5.000 tonnellate di anidride carbonica, contribuendo in modo concreto alla riduzione dell’impatto ambientale dell’infrastruttura.

Il piano si sviluppa su quattro direttrici: generazione distribuita, efficienza energetica (led e pompe di calore), sviluppo della mobilità elettrica con hub di ricarica e sperimentazione di tecnologie emergenti come idrogeno verde e biomassa. «Questo progetto rappresenta un passaggio significativo nel percorso che negli anni abbiamo portato avanti per rendere la rete autostradale più efficiente sotto il profilo ambientale e autonoma dal punto di vista energetico», dichiara Bruno Chiari, amministratore delegato di A4 Holding.

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