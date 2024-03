Parco delle Colline, rinnovati i patti di collaborazione tra la Loggia e le associazioni

Sono stati recentemente rinnovati numerosi patti di collaborazione tra il settore Verde urbano e territoriale del Comune di Brescia e alcune realtà dell’associazionismo per la manutenzione e la pulizia di sentieri o aree boscate all’interno del Plis delle Colline di Brescia.

«Questi patti danno forma concreta alla collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani - sottolinea l’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi -, con lo scopo di migliorarne l’utilizzo collettivo in condizioni sempre di maggiore sicurezza da parte dei cittadini, sia per l’escursionismo sia per semplici attività ricreative».

Le realtà coinvolte nella manutenzione del Parco delle Colline di Brescia sono numerose, «a testimonianza di quanto il Plis sia percepito come un bene di tutti da custodire e preservare, ciascuno secondo le proprie specificità - osserva Bianchi -. L’Amministrazione comunale ha fin da subito spinto e incentivato perché si creasse questa collaborazione fondamentale non solo per la fruibilità del parco ma anche per la presa in carico degli spazi da parte di tante associazioni con scopi e finalità differenti».

I protagonisti

I patti rinnovati sono in tutto 11. Protagonisti sono l’associazione Artisti Bresciani per quanto riguarda la valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni attraverso l’installazione e la manutenzione di allestimenti artistici (Land Art) lungo il percorso escursionistico n° 907 in località Maddalena; la Fondazione Bobo Archetti circa la gestione condivisa di locali accessori alla ex Polveriera e di alcune aree nella Valle di Mompiano; il Gruppo Ronchi di Brescia dell’Anuu migratoristi, impegnati nella manutenzione ordinaria e nella pulizia del sentiero n° 906, tratto via Turati-tornante n°9 di via della Maddalena; Fraternità Giovani–Impresa sociale società cooperativa sociale onlus per la manutenzione ordinaria e la pulizia del sentiero n° 914 Bucaneve in località Sant’Eufemia; la Squadra volontari antincendio agro forestale di Nave odv, le cui attività si incentrano sulla manutenzione ordinaria e pulizia del sentiero n° 911 e del sentiero denominato Resistenza Brigata X Giornate; l’associazione Gnari d Mompià odv per la manutenzione ordinaria e pulizia dei sentieri n° 910, 910B detto «Senter dei Brusacc», n° 916 anche finalizzata ad attività di accoglienza nel Rifugio della Valle di Mompiano.

La sezione comunale di Brescia della Federazione italiana della caccia si occupa della manutenzione ordinaria e pulizia del sentiero delle Pozze «Livio Ragnoli» e della cura e manutenzione delle pozze di abbeverata del Monte Maddalena (Colma, Bresciana, Sesia, Fontanù e Darnelli); il Gruppo ecologico antincendio Sella opera per tenere puliti i sentieri n° 543, 544 e 546 detto «Sentiero della Ruta» e di attività di accoglienza dei gruppi alla Casina Sella sul Monte Mascheda; l’asd Arcieri Santa Giulia bada alla fruizione dell’area boscata comunale e alla manutenzione ordinaria e pulizia metri quadri di terreno 60.000 in località Maddalena.

La presentazione dei rinnovi in Loggia - © www.giornaledibrescia.it

E ancora asd Dark Arrows Group D.A.G è impegnato nella fruizione di un’area boscata e nella sua cura e nella manutenzione ordinaria e pulizia del sentiero n° 906 in località Maddalena; l’associazione Auser–Insieme Oltremella vede tra le sue mansioni la realizzazione e gestione di un orto didattico e terapeutico in località Sant’Anna denominato Il Brolo di Sant’Anna.

In via di definizione c’è inoltre il rinnovo dei patti di collaborazione con Agesci-Gruppo Scout BS 4 e con gli Amici della Montagna-Gruppo 1976.