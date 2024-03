Il Parco delle Colline avrà nuovi pannelli informativi

Rendere ancor più fruibile la Maddalena, la montagna di casa. È l’obiettivo che la Loggia e il Cai intendono raggiungere grazie al posizionamento di una nuova cartellonistica lungo i venti sentieri più frequentati del Parco delle Colline che si snodano per 175 chilometri. Un’operazione che segue la rinumerazione dei sentieri che da qualche tempo trovano così corrispondenza tra mappe e percorsi, garantendo anche più sicurezza perché facilmente indicabili e riconoscibili anche da parte di eventuali soccorritori.

Cosa indicano i cartelli all’inizio dei sentieri

Sui cartelli in alluminio trattati per poter resistere alle intemperie e agli agenti atmosferici posti all'inizio dei sentieri sono indicate le caratteristiche principali del cammino, come punto di partenza e punto d'arrivo, durata di percorrenza, dislivello e grado di difficoltà, con anche i luoghi o le bellezze naturalistiche più importanti. Il tutto fruibile anche sul proprio telefono cellulare grazie al QrCode riportato. Per una Maddalena sempre più smart.

Nei Comuni limitrofi

Sono stati poi aggiornati anche i grandi pannelli tematici orizzontali con la cartografia d’insieme del territorio dei Comuni nei quali rientra il Parco delle colline e che saranno collocati - nelle apposite bacheche - nelle prossime settimane, oltre che in città anche a Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rodengo Saiano e Rezzato. Con un gruppo di studenti del Calini il Cai sta cercando di rendere fruibile ai più il sentiero dei Partigiani per il 25 aprile.